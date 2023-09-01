Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:24, 1 сентября 2023Наука и техника

Windows атаковала пользователей рекламой

Ghacks: Microsoft целенаправлено использует раздражающую рекламу в Windows 11

Фото: Windows / Unsplash

Корпорация Microsoft должна перестать атаковать пользователей Windows агрессивной рекламой. Об этом заявили журналисты издания Ghacks.

Авторы портала отметили, что в последние годы в Windows слишком часто появляются рекламные баннеры, которые в том числе мешают потребителям пользоваться ОС. В качестве примера специалисты привели случай, когда Windows 11 показала рекламу журналистам The Verge поверх запущенной игры. Авторы медиа считают, что компания должна покончить с этой практикой.

В материале говорится, что за появление рекламы отвечает системный процесс BGAUpsell.exe, размещенный в одном из системных каталогов. Специалист Гюнтер Борн проанализировал процесс и выяснил, что он контролируется оператором с удаленного сервера, то есть отключить его на локальном компьютере невозможно. Инженер подчеркнул, что Microsift целенаправлено использует раздражающую рекламу.

На рекламу в Windows обратили внимание авторы сервиса Virustotal, принадлежащего Google. Они отметили, что процесс BGAUpsell.exe соответствует всем критериям нежелательного ПО: программа не была установлена пользователем, она не запускалась вручную и предлагает внести изменения в ядро системы.

Материалы по теме:
Microsoft представила Windows 11: новый дизайн, Android-приложения и «легкие» обновления
Microsoft представила Windows 11:новый дизайн, Android-приложения и «легкие» обновления
24 июня 2021
Нам бы их проблемы Смартфон-рулон, умный унитаз и датчик мочевого пузыря: самые странные изобретения 2021 года
Нам бы их проблемыСмартфон-рулон, умный унитаз и датчик мочевого пузыря: самые странные изобретения 2021 года
17 января 2021

В заключении журналисты Ghacks отметили, что пользователи Windows уже заплатили за свою копию операционной системы, поэтому потребителей не надо раздражать рекламой платных услуг.

В конце августа журналисты издания Windows Latest выяснили, что встроенный в ОС Windows браузер начал определять установочный файл конкурентного Google Chrome в качестве вируса. Ошибка была замечена на ПК под управлением Windows 10 и 11.

Что думаешь? Оцени!
    Андрей Ставицкий
    Обсудить
    Последние новости

    У армии России появился новейший ракетный комплекс «Сармат». Что о нем известно?

    Блогерша показала простой способ избавиться от прыщей и рубцов на лице

    Биржевые цены на бензин и дизель обновили исторические максимумы

    Назван способ обезопасить себя от мошенников при аренде жилья

    Квадрокоптер взорвался в квартире на северо-западе Москвы

    Названы две главные страны-кандидата на членство в ЕС

    Осиротевший олененок стал лучшим другом 11-месячной дочери нового хозяина

    Малайзия направит протест Пекину из-за спорных территорий на карте Китая

    Путин назвал Россию непобедимой

    Швеция высказалась против приглашения российского посла Фондом Нобеля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости