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08:33, 1 сентября 2023Россия

В Госдуме напомнили о вступивших в силу в сентябре законах

Володин: в сентябре вступает в силу закон о бесплатном питании младшеклассников

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В сентябре в России вступает в силу закон о бесплатном питании младшеклассников. Об этом в своем Telegram-канале напомнил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По словам парламентария, этот закон является очень важным, так как регулирует питание детей россиян. Также он сообщил, что с сентября школы должны будут привести свои основные образовательные программы в соответствие с федеральными.

Это позволит повысить доступность качественного образования. Ранее при переводе учащегося в другую школу зачастую возникали вопросы несоответствия образовательных программ, что приводило к стрессу ребенка

Вячеслав Володинспикер Госдумы

Кроме того, в первом осеннем месяце вступают в силу новые нормы закона о такси, которые повышают ответственность перевозчика за жизнь и здоровье пассажира, а также закон об исламском банкинге.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о льготах для участников СВО при поступлении в вузы. Проект также учитывает срочную службу в армии в качестве индивидуального достижения при поступлении в колледжи и высшие учебные заведения и предусматривает право льготного поступления в медицинские и фармацевтические вузы для тех детей, чьи родители работали врачами во время пандемии.

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    Марк Леонов
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