Глава Мюнхенского института предложил метод фрекинга для удешевления добычи газа

В ФРГ предложили способ удешевить газ, добывая его методом гидравлического разрыва пласта (фрекинга). Такое предложение выдвинул глава Мюнхенского института экономических исследований Ifo Клеменс Фюст, передает Welt am Sonntag.

По словам ученого, для Германии недостаточно расширить список возобновляемых источников энергии, стране необходимо вернуться к ядерной энергетике и внедрить метод фрекинга в добычу сланцевого газа.

Ранее в ФРГ заявили о рисках для газоснабжения страны предстоящей зимой. Жителей призвали к экономному потреблению энергии, напомнив, что стоимость газа значительно выросла с начала украинского кризиса.

О резком снижении потребления газа в Европе по итогам первых восьми месяцев первого года сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер. Оно сократилось на 26 миллиардов кубометров в сравнении с тем же периодом 2022-го, при этом российская компания обеспечила значительный прирост на китайском рынке.