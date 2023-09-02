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23:55, 2 сентября 2023Спорт

Гол Головина помог «Монако» одержать победу в матче чемпионата Франции

Гол Головина помог «Монако» разгромить «Ланс» в матче чемпионата Франции

Фото: Eric Gaillard / Reuters

«Монако» одержало победу над «Лансем» в матче четвертого тура чемпионата Франции. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась с разгромным счетом 3:0 в пользу хозяев поля. Победить команде помогли голы, забитые ивуарийским защитником Уилфридом Синго, российским хавбеком Александром Головиным и чилийским защитником Гильермо Марипаном. Для россиянина этот мяч стал первым в сезоне.

Победа позволила «Монако» возглавить турнирную таблицу. В активе команды десять очков. «Ланс» с одним очком располагается на предпоследнем 17-м месте.

Головин перешел в «Монако» в 2018 году после чемпионата мира в России. Действующий контракт хавбека рассчитан до 30 июня 2026 года. В сезоне-2022/2023 он провел за клуб 34 матча в чемпионате Франции, в которых забил восемь мячей и отдал семь результативных передач.

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    Дарья Коршунова
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