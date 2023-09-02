Бастрыкин взял на контроль расследование дела об избиении ребенка депутатом

Глава СК Бастрыкин взял дело об избиении ребенка депутатом из Самары на контроль

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин взял дело об избиении 12-летнего ребенка из Самарской области на личный контроль. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В Информационный центр СК России обратилась жительница Самарской области. Она сообщила, что местный депутат причинил серьезные телесные повреждения ее 12-летнему сыну, когда тот выгуливал собаку», — пояснили представители СКР.

Бастрыкин поручил главе СУ СК России по Самарской области Марату Галиханову доложить о ходе установленных обстоятельствах и о результатах проверки.

Как сообщает Самарское издание Oboz.info, к избиению может быть причастен 71-летний депутат гордумы Сызрани, Али Рахматулин. Самовыдвиженец 7-го созыва занимает посты в комитетах по бюджету, культуре, городскому хозяйству и ЖКХ.

Днем ранее в одном из дворов на Севастопольском проспекте на юге Москвы на школьника напал мужчина. На опубликованном Telegram-каналом Mash видео заметно, как он житель столицы держит ребенка за футболку, а его мать пытается освободить сына.

По имеющимся данным, нападавший прибыл в Москву из Саранска несколько лет назад. В столице мужчина стал пациентом психоневрологического диспансера.