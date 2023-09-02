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20:30, 2 сентября 2023Силовые структуры

Бастрыкин взял на контроль расследование дела об избиении ребенка депутатом

Глава СК Бастрыкин взял дело об избиении ребенка депутатом из Самары на контроль

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин взял дело об избиении 12-летнего ребенка из Самарской области на личный контроль. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В Информационный центр СК России обратилась жительница Самарской области. Она сообщила, что местный депутат причинил серьезные телесные повреждения ее 12-летнему сыну, когда тот выгуливал собаку», — пояснили представители СКР.

Бастрыкин поручил главе СУ СК России по Самарской области Марату Галиханову доложить о ходе установленных обстоятельствах и о результатах проверки.

Как сообщает Самарское издание Oboz.info, к избиению может быть причастен 71-летний депутат гордумы Сызрани, Али Рахматулин. Самовыдвиженец 7-го созыва занимает посты в комитетах по бюджету, культуре, городскому хозяйству и ЖКХ.

Днем ранее в одном из дворов на Севастопольском проспекте на юге Москвы на школьника напал мужчина. На опубликованном Telegram-каналом Mash видео заметно, как он житель столицы держит ребенка за футболку, а его мать пытается освободить сына.
По имеющимся данным, нападавший прибыл в Москву из Саранска несколько лет назад. В столице мужчина стал пациентом психоневрологического диспансера.

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    Вячеслав Агапов
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