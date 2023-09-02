Российский пассажирский самолет резко сменил курс из-за неисправности

Самолет «Уральских аваилиний» сменил курс из-за проблем с системой наддува

Пассажирский самолет российской авиакомпании «Уральские авиалинии» резко сменил курс из-за проблем с системой наддува. Об этом сообщается в Telegram-канале Aviaincident.

По данным источника, нештатная ситуация произошла ночью 2 сентября с рейсом из Сочи в Москву. Неисправность помешала лайнеру набрать необходимую высоту. Отмечается, что в итоге самолету пришлось пролететь через воздушное пространство Казахстана.

«Командир воздушного судна согласился на альтернативный маршрут через воздушное пространство Республики Казахстан, доложил о достаточном количестве топлива и решении следовать на аэродром назначения Домодедово», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что неопознанный метеозонд едва не сорвал посадку пассажирского самолета авиакомпании Smartavia. Инцидент произошел 31 августа с воздушным судном, летевшим из Мурманска в Санкт-Петербург. Когда лайнер собирался приземлиться в международном аэропорту Пулково, пилоты заметили в 15 метрах над ним черный двухметровый шар.

