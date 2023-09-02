В ДНР заявили о неудачном контрнаступлении Украины

Гагин: попытки ВСУ контрнаступать в течение трех месяцев оказались тщетны

Попытки трехмесячного контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались тщетны. О неудачах Киева заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин, его слова приводит РИА Новости.

«Противнику удалось лишь зайти в серую зону на некоторых участках фронта, при этом Киев понес несоизмеримые приложенным усилиям потери, даже несмотря на всю помощь со стороны НАТО», — рассказал Гагин.

Населенные пункты, которые на Украине считают взятыми под контроль, на самом деле полуразрушены. В них не только сложно закрепиться и вести оборону, в них невозможно находиться и тем более организовывать тыловое обеспечение, добавил советник главы ДНР.

«В условиях активной обороны мы удержали практически всю линию фронта за эти три месяца, в которые Украина крайне агрессивно использовала все свои возможности и практически все возможности блока НАТО. Они ведь использовали не только технику НАТО, но и их средства разведки: спутники, самолеты-разведчики, там присутствуют штатные наемники и командиры стран НАТО. И при этом они не добились никакого успеха», — заявил Гагин.

Ранее Гагин заявил, что число дезертиров в рядах ВСУ растет из-за отсутствия мотивации. Обычный украинский солдат не обучен и не оснащен, и в целом «украинцам на фронте делать нечего, они это прекрасно понимают и, естественно, стараются уклониться от службы и от попадания на фронт, потому что им и защищать особо нечего и некого», добавил советник главы ДНР.