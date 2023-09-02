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02:24, 2 сентября 2023Россия

В Омске сестры-близнецы совершили самоубийство в один день

Отец покончивших с собой близняшек из Омска предположил причину их самоубийства

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Сестры-близнецы, проживающие в Омске, покончили с собой в один день. Об этом сообщает ИА «Регнум» со ссылкой на источник.

Их тела обнаружил муж одной из сестер, когда вернулся домой. Обе женщины перед смертью попрощались со своими супругами. Уточняется, что, по предварительным данным, погибшие страдали психическими расстройствами. У одной из них было диагностирована биполярное расстройство, а у другой — депрессия.

Как рассказал отец сестер, никаких странностей в их поведении в последнее время не было. Он также отметил, что они были очень близки, начиная с самого детства. «Ничего вообще по ним нельзя было понять, они вели себя как обычно. У них, как наверное у всех близнецов, была такая сильная связь. <...> Болел один близнец физически или морально, вторая тоже себя из-за этого начинала чувствовать плохо», — поделился мужчина.

По его мнению, в поступке дочерей могут быть виновны их мужья. «Нет, они не били моих девочек. Но, мне кажется, дело в них», — считает отец.

Ранее в Кабардино-Балкарии три женщины покончили с собой после самоубийства их четвертой сестры. Уточняется, что после смерти женщины ее родные начали обвинять в произошедшем сестер.

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    Марина Совина
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