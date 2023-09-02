На Западе усомнились в способности беспилотников ВСУ достичь цели

Аналитик Белл: украинские беспилотники вряд ли смогут достичь военной цели

Российская сторона с легкостью отражает атаки украинских беспилотных летательных аппаратов, которые являются для нее лишь раздражителем. Такое мнение высказал военный аналитик Шон Белл, его слова приводит телеканал Sky news.

Он отметил, что беспилотники являются достаточно недорогим средством. Их недостаток заключается в том, что их легко сбить, в связи с чем они неспособны демонстрировать полноценную эффективность, подчеркнул эксперт. По словам Белла, украинские дроны «вряд ли достигнут конечной военной цели».

Ранее стало известно, что стоимость самых популярных беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) составляет около 500 тысяч рублей. Речь идет о дронах самолетного типа.