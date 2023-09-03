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12:37, 3 сентября 2023Наука и техника

Названы четыре основных риска использования беспилотников в России

НИЦ «Аэроскрипт»: сегодня использование БПЛА в России сопряжено с рядом рисков

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В настоящее время использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в России сопряжено с рядом рисков. О них рассказал генеральный директор НИЦ «Аэроскрипт» Владислав Шифрин, пишет РИА Новости.

По его словам, в части использования беспилотников сегодня существует четыре основных риска. Шифрин указал, что это прежде всего недостаточная безопасность и опосредованная угроза для людей. Помимо этого, видна недостаточная эффективность и неприятие БПЛА обществом.

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    Варвара Кошечкина
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