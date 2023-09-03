Il Sussidiario: Украина атакует Россию беспилотниками для эскалации конфликта

Украинская сторона атакует Россию беспилотниками для эскалации конфликта. Так Киев пытается ввода войск НАТО на поле боя, пишет итальянское издание Il Sussidiario.

«Удары преследуют две цели. Во-первых, заставить русских почувствовать, что они уязвимы, во-вторых, привести Москву к эскалации, которая вызовет участие НАТО», — указал автор статьи.

По мнению журналиста, единственная надежда Киева на победу заключается в том, что альянс выйдет на поле боя. Несмотря на слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что он не хочет нападать на российскую территорию, политик делает прямо противоположное.

В статье сказано, что атаки в России проводятся не с использованием западного оружия, хотя информационная поддержка ударов исходит от союзников Украины по НАТО.

Ранее заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что прямое столкновение между Россией и НАТО может произойти. Он также обратил внимание на активное участие альянса в украинском конфликте, отметив, что блок поставляет Киеву вооружения и передает разведывательные данные со спутников.

При этом, добавил Полянский, также есть признаки того, что НАТО отправляет своих солдат на Украину.