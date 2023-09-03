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01:08, 3 сентября 2023Экономика

В России резко увеличился спрос на бытовую технику из Турции и Китая

«Известия»: в России за год увеличился спрос на бытовую технику из Турции и КНР

Фото: Viktor Pogontsev / Russian Look / Global Look Press

Бытовая техника из Китая и Турции вытесняет из России электроприборы ушедших европейских брендов. Продажи наиболее ходовых категорий из этих стран за год выросли на 20 процентов, рассказали «Известиям» эксперты и участники рынка.

В частности, росту внимания к китайской и турецкой бытовой технике способствуют их большой ассортимент, стабильность с наличием товара, в том числе за счет производства в России, а также выстроенные логистические процессы, отметили специалисты.

В январе-июле текущего года продажи холодильников китайской Haier в России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 21 процент, Gorenje (бренд принадлежит китайской компании) — на 100 процентов, турецкой Beko — на 17 процентов.

На первом месте во реализации стиральных машин в стране — Haier совместно с суббрендом Candy (вместе занимают 22 процента рынка, на втором — Gorenje (14 процентов), на третьем — Beko (12 процентов).

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Как рассказали изданию эксперты, на данный момент спрос на крупную бытовую технику растет. Дело в том, что люди стали больше покупать недвижимости и больше тратить на благоустройство жилья. Кроме того, китайская и турецкая бытовая техника ремонтопригодна. В России действуют официальные сервисные центры производителей, которые дают необходимые гарантии, также подчеркнули специалисты.

Ранее сообщалось, что крупные российские ритейлеры начали оформлять индивидуальные заказы на поставку элитной бытовой техники известных брендов. Клиентам предлагают устройства от Miele, Kuppersbusch, Bora, Smeg, KitchenAid, а также премиальных линеек Samsung и LG стоимостью в сотни тысяч рублей.

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    Марина Совина
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