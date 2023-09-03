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01:51, 3 сентября 2023Среда обитания

Дачников предупредили о запрете на одно действие со своим урожаем

«Прайм»: дачников предупредили о штрафах за продажу излишек урожая на дороге

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

Дачников предупредили о штрафах за продажу излишек урожая на дороге. Это запрещено делать, если у продавцов не оформлены самозанятость или ИП, сообщила адвокат Елена Кудерко в беседе с агентством «Прайм».

Единственным исключением станет торговля на ярмарках и рынках, но в том случае, если дачники выращивали продукцию самостоятельно на личном участке площадью не более 50 соток и без помощи наемных работников. Все это можно подтвердить справкой из СНТ или администрации поселка.

Также можно свободно предлагать свою продукцию путем размещения объявлений на улице или в интернете, а также знакомым. Однако стихийная торговля в общественных местах, возле метро — это административное нарушение, которое карается штрафом в размере от 500 до 2,5 тысяч рублей.

Адвокат уточнила, что дачники могут заниматься продажей исключительно результатов растениеводства, но на торговлю продуктами животноводства в России действует абсолютный запрет. «Этот товар требует получения документов ветеринарного надзора, которые для дачников, увы, не могут быть оформлены — таковы ограничения закона», — объяснила Кудерко.

Ранее назвали способ разрешить спор из-за забора. В случае сопротивления со стороны соседей нужно обратиться в Росреестр, штраф за самозахват чужой земли может достигать до 1,5 процента кадастровой стоимости участка.

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    Александра Синицына
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