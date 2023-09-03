Россиянка побывала в Новой Зеландии и назвала местную еду «шлаком»

Блогерша «Дзен» Марина Ершова назвала новозеландский фастфуд «шлаком»

Российская путешественница и тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Новой Зеландии и была неприятно удивлена качеством местной еды, которую назвала «шлаком». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам туристки, новозеландский фастфуд — это важная часть местной культуры, однако его качество показалось путешественнице низким.

«Я постоянно помню, что фастфуд из вот таких кафе является просто шлаком. А ведь люди с местной высокой зарплатой могут позволить себе отменные продукты высокого качества. Их стоит лишь приготовить дома, но, увы, местным такое занятие неугодно, они предпочитают вкусно покушать в кафешке», — удивилась россиянка.

Путешественница рассказала, что жители Новой Зеландии привыкли есть на завтрак круассаны, слоеные булочки и сдобные пончики с очень жирными начинками и все это запивать кофе с сахаром. На обед они выбирают жареную картошку, рыбу в кляре, бургеры и салаты с жирной заправкой. После рабочего дня, по ее словам, новозеландцы идут в кафе быстрого питания.

«Возможно, это привычка экономить время, поэтому быстрое питание становится ужином для целых семей. Люди любят фастфуд и едят такое больше, чем несколько раз в день!» — ужаснулась туристка.

Ранее российская тревел-блогерша пообщалась со знакомым иностранцем, который назвал ей преимущества отечественных фастфуд-ресторанов по сравнению с американскими.