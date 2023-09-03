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17:33, 3 сентября 2023Мир

Стало известно о сложностях Бразилии из-за раскола в G20 по Украине

Раскол внутри G20 по ситуации на Украине осложнит председательство Бразилии

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Раскол внутри G20 из-за ситуации на Украине осложнит председательство Бразилии в «двадцатке». Об этом сообщает CNN Brasil.

Отмечается, что обострившиеся противоречия не исчезнут даже после окончания конфликта. При этом источник телеканала отметил, что Бразилия может усилить свои международные позиции, если ей удастся сгладить разногласия между членами объединения, что не в последнюю очередь будет зависеть от ситуации на фронте.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не согласится на принятие итоговой декларации G20, если в ней не отразят позицию Москвы. Лавров отметил, что происходит «переписывание» мандата G20 западными странами, которые пытаются превратить формат в инструмент урегулирования международных кризисов. По мнению министра, роль «двадцатки» подрывается подобными попытками Запада дублировать формат ООН для разрешения конфликтов, которые они же сами создают.

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    Виктория Кондратьева
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