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18:47, 3 сентября 2023Культура

Звезда «Игры Престолов» собралась разводиться

Звезда «Игры Престолов» Софи Тернер собралась развестись с певцом Джо Джонасом

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Звезда «Игры Престолов», известная по роли Сансы Старк, британская актриса Софи Тернер собралась развестись со своим мужем, американским певцом Джо Джонасом. Об этом сообщает TMZ.

По данным знакомых с парой источников, Джонас уже проконсультировался как минимум с двумя адвокатами по бракоразводным процессам в Лос-Анджелесе и скоро подаст документы на расторжение брака. Собеседники издания также отметили, что у пары около полугода были серьезные проблемы в отношениях.

Источники уточнили, что в течение последних трех месяцев двое детей Джонаса и Тернер все время проводят отцом — даже во время тура по США его группы DNCE. Кроме того, в последние недели Джо появлялся на публике без обручального кольца. В середине августа пара также продала престижный особняк в Майами, который они купили всего год назад.

Софи Тернер и Джо Джонас встречались с 2016 года и поженились в начале мая 2019-го. В феврале следующего года стало известно о беременности актрисы. Она родила первенца в июле 2020-го. В июле 2022 года у пары родилась вторая дочь.

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    Нина Ташевская
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