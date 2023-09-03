Звезда «Игры Престолов» собралась разводиться

Звезда «Игры Престолов» Софи Тернер собралась развестись с певцом Джо Джонасом

Звезда «Игры Престолов», известная по роли Сансы Старк, британская актриса Софи Тернер собралась развестись со своим мужем, американским певцом Джо Джонасом. Об этом сообщает TMZ.

По данным знакомых с парой источников, Джонас уже проконсультировался как минимум с двумя адвокатами по бракоразводным процессам в Лос-Анджелесе и скоро подаст документы на расторжение брака. Собеседники издания также отметили, что у пары около полугода были серьезные проблемы в отношениях.

Источники уточнили, что в течение последних трех месяцев двое детей Джонаса и Тернер все время проводят отцом — даже во время тура по США его группы DNCE. Кроме того, в последние недели Джо появлялся на публике без обручального кольца. В середине августа пара также продала престижный особняк в Майами, который они купили всего год назад.

Софи Тернер и Джо Джонас встречались с 2016 года и поженились в начале мая 2019-го. В феврале следующего года стало известно о беременности актрисы. Она родила первенца в июле 2020-го. В июле 2022 года у пары родилась вторая дочь.