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00:19, 4 сентября 2023Бывший СССР

По временному коридору в Черном море прошли в общей сложности четыре судна

Зеленский: по временному коридору в Черном море суммарно прошли четыре судна

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Четыре судна прошли в общей сложности через объявленный Киевом временный коридор в Черном море. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет ТАСС.

Как уточнил украинский политик, 16 августа из порта Одессы по объявленному Киевом временному коридору вышло первое судно. Им стал контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга. «Четыре судна суммарно прошли по нашему новому, альтернативному морскому коридору из наших южных морских портов», — подчеркнул Зеленский.

Ранее Военно-морские силы (ВМС) Украины объявили об открытии временных коридоров для торговых судов в Черном море. В первую очередь они будут использоваться для выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный.

С 21 июля суда, следующие в акватории Черного моря, рассматриваются Киевом как перевозящие грузы военного назначения.

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    Марина Совина
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