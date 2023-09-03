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22:36, 3 сентября 2023Мир

В Китае заявили о готовности России к затяжному конфликту на Украине

GT: российские войска готовы к затяжному конфликту на Украине

Директор Института исследований Средиземноморья при Чжэцзянском университете международных исследований Ма Сяолинь заявил, что Российская армия готова к затяжным военным действиям в зоне спецоперации на Украине. Об том он написал в материале для Global Times.

Сяолинь подчеркнул, что российские войска «заняли терпеливую оборонительную позицию, периодически нанося авиаудары, и настроились на затяжной конфликт на истощение». По его словам, военные сформировали три линии многослойной обороны на восточном берегу Днепра, чтобы атаковать украинские сухопутные войска.

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    Марина Совина
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