В Китае заявили о готовности России к затяжному конфликту на Украине

GT: российские войска готовы к затяжному конфликту на Украине

Директор Института исследований Средиземноморья при Чжэцзянском университете международных исследований Ма Сяолинь заявил, что Российская армия готова к затяжным военным действиям в зоне спецоперации на Украине. Об том он написал в материале для Global Times.

Сяолинь подчеркнул, что российские войска «заняли терпеливую оборонительную позицию, периодически нанося авиаудары, и настроились на затяжной конфликт на истощение». По его словам, военные сформировали три линии многослойной обороны на восточном берегу Днепра, чтобы атаковать украинские сухопутные войска.