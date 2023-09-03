Медведев напомнил об открывшемся в 1945 году истинном лице США

Зампред Совбеза РФ Медведев: США показали истинное лицо при бомбардировке Японии

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выступил 3 сентября в Южно-Сахалинске на праздновании Дня Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. В своей речи он напомнил, что во время атомной бомбардировки японских городов в 1945 году США показали свое истинное лицо, так как использовали подобное оружие без острой надобности, передает ТАСС.

«В августе 1945 года американские войска сбросили ядерные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Как известно, военного смысла в этом не было, Америка лишь хотела продемонстрировать собственные имперские амбиции и грубую силу», — рассказал Медведев о мотивах страны, которая в то время была союзником СССР.

По словам зампреда Совета безопасности, аналогичным образом США действуют и сейчас, когда чужими руками организуют гибридные войны в разных странах на всех континентах, в частности на Украине.

Новый день воинской славы 3 сентября утвердили в Госдуме в июне 2023 года. Закон явился ответом на недружественную компанию Японии против России.

Ранее Дмитрий Медведев призвал Японию признать итоги Второй мировой войны. «Япония должна извлечь уроки из истории. Отказаться от милитаристских планов во благо своего собственного народа», — сказал он.