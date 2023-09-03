Медведев вышел в четвертый круг US Open

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл аргентинца Баэса на US Open

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл аргентинца Себастьяна Баэса и вышел в четвертый круг US Open. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Медведев одержал победу в трех сетах — 6:2, 6:2, 7:6 (8:6). Соперники провели на корте 2 часа и 34 минуты. В третьем сете при счете 5:2 в пользу Баэса матч прерывался из-за дождя.

В четвертом круге US Open Медведев сыграет с австралийцем Алексом де Минором, который занимает 12-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В матче третьего круга последний победил чилийца Николаса Харри со счетом 6:1, 6:3, 6:2.

Другой российский теннисист Андрей Рублев также пробился в четвертый круг US Open. Он оказался сильнее француза Артура Риндеркнеша — 3:6, 6:3, 6:1, 7:5.

Медведев является третьей ракеткой мира. Рублев занимает в рейтинге ATP восьмую строчку.

US Open проходит в Нью-Йорке с 28 августа по 10 сентября. Призовой фонд турнира в нынешнем году составляет рекордные 65 миллионов долларов.