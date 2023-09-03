Минобороны России опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ

Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ на южнодонецком направлении

Кадры уничтожения бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении попали на видео. Соответствующий ролик опубликовало Минобороны России.

Экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 точным ударом управляемой ракеты уничтожил боевую бронированную машину ВСУ.

Ранее Минобороны показало видео уничтожения опорного пункта ВСУ. Оператор FPV-дрона выследил бойцов ВСУ, прячущихся в окопе. С помощью уже другого БПЛА противника удалось поразить.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.