Ura.ru: военный эксперт Насонов заявил, что наступление ВСУ близится к концу

Наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) недалеко от своего окончания из-за изменения погоды, крепкой обороны российской армии и потерь западной боевой техники. Такие условия назвал военный эксперт, полковник запаса, глава холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов в беседе с Ura.ru.

Кроме того, указал Насонов, наступление ограничено численностью вооруженных формирований Украины. Однако оно «может иметь некие особенности, исходя из того, что НАТО может предпринять свои действия».

Военный эксперт оценил летние боевые действия закончились для ВСУ как несостоявшиеся и неудачные, поскольку российские вооруженные силы показывают оперативное и в ряде случаев стратегическое преимущество.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что всем критикам темпов контрнаступления ВСУ следует заткнуться и самим приехать в страну для участия в боевых действиях. По его словам, критиковать темп наступления — означает плюнуть в лицо украинскому солдату, который рискует жизнью в зоне боевых действий.

По данным New York Post, Киев отказывается принимать во внимание советы командиров НАТО относительно контрнаступления. Украинская сторона осудила стратегические советы западных военных экспертов, которые призвали ВСУ сосредоточить силы на конкретных участках фронта. Вместо этого украинские военные рассредоточили войска по всей восточной части страны, что снижает эффективность армии.