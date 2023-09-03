В Чебаркуле нашли осквернивших Вечный огонь школьниц

В Чебаркуле полиция нашла девочек, использвавших Вечный огонь для жарки

Сотрудники полиции нашли школьниц, которые возмутили пользователей Чебаркуля (Челябинская область) осквернением Вечного огня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей ГУ МВД России региону.

Поводом для начала расследования стала фотография, размещенная в местном паблике Чебаркуля. На снимке горожане рассмотрели девочек, которые использовали Вечный огонь для жарки каких-то предметов. «Инспекторы по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД России "Чебаркульский" установили личности обеих школьниц 11 и 12 лет и адреса их проживания», — говорится в сообщении.

Уточняется, что с девочками и родителями проведена разъяснительная беседа.

Ранее сообщалось, что двое россиян находятся под стражей из-за осквернения Вечного огня в городском парке Нефтекумска. Мужчины справили нужду на постаменте чаши Вечного огня и сняли это на видео.