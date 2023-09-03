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07:48, 3 сентября 2023Экономика

Эксперт озвучил причины перебоев с топливом в ряде регионов России

Эксперт Баранов: перебои с поставками топлива в регионах РФ связаны с логистикой

Фото: Баранов Владимир / Globallook Press

Перебои с поставками топлива на заправки в некоторых регионах России связаны с логистикой и отсутствием разницы между оптовыми и розничными ценами. Об этом в интервью РИА Новости рассказал эксперт Николай Баранов.

«Логистические сложности — перегруженность ж/д инфраструктуры, из-за чего увеличились сроки и нарушилась ритмичность поставок нефтепродуктов по железной дороге на региональные нефтебазы», — уточнил он.

Кроме того, на сегодняшний день оптовые цены практически сравнялись с ценами на АЗС ВИНК (вертикально-интегрированных нефтяных компаний), из-за этого страдает независимая розница, пояснил эксперт. По словам Баранова, данные причины вместе с традиционно высоким спросом в период сезона отпусков приводят к тому, что на ряде АЗС отсутствует топливо.

Как заявил эксперт, решить проблему с убыточностью АЗС мог бы рост выплат по демпферу или рост розничных цен на нефтепродукты. При этом, по словам Баранова, дефицита бензина или дизельного топлива сейчас нет.

1 сентября сообщалось, что во время оперативного совещания с участием Минсельхоза представители Минэнерго России пообещали за две недели решить вопрос дефицита топлива и снижения цен на него в мелком опте.

Как отмечалось, Минэнерго планирует удовлетворить внутренний спрос за счет биржевых торгов в основную и дополнительную сессию и переориентации поставок с экспорта на внутренний рынок. Также ведомство рекомендовало участникам рынка приостановить или минимизировать новые экспортные поставки бензина.

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    Марина Совина
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