В Польше ввели ограничения на фотосъемку из-за страха перед Россией

INN Poland: в Польше запретили фотосъемку многих объектов из-за страха перед РФ

Власти Польши ввели запрет на фото- и видеосъемку многих объектов из-за страха перед шпионажем со стороны России, заявил обозреватель Конрад Багиньский в своей статье для INN Poland.

Автор назвал новый запрет абсурдным. «Список объектов, которые нельзя снимать, чрезвычайно длинный, а их определение очень широкое. Если угодно, в нем будет записана половина Польши», — написал он.

По словам журналиста, список объектов никто не увидит, поскольку считается, что перечень важных для обороны локаций может стать «меню» для шпионов и диверсантов. Багиньский подчеркнул, что именно в этом и заключается абсурдность запрета.

Обозреватель отметил, что съемка в общественных местах может привести к проблемам с полицией, поскольку сотрудники правоохранительных органов будут вынуждены забрать телефон у сделавшего снимок гражданина.

Ранее сообщалось, что Польша делает масштабные закупки наступательных вооружений, вероятно готовясь к последствиям полного поражения Украины. При этом в Варшаве, как и в Киеве, чрезмерно надеются на западное оружие.