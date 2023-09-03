В Польше ввели ограничения на фотосъемку из-за страха перед Россией
Власти Польши ввели запрет на фото- и видеосъемку многих объектов из-за страха перед шпионажем со стороны России, заявил обозреватель Конрад Багиньский в своей статье для INN Poland.
Автор назвал новый запрет абсурдным. «Список объектов, которые нельзя снимать, чрезвычайно длинный, а их определение очень широкое. Если угодно, в нем будет записана половина Польши», — написал он.
По словам журналиста, список объектов никто не увидит, поскольку считается, что перечень важных для обороны локаций может стать «меню» для шпионов и диверсантов. Багиньский подчеркнул, что именно в этом и заключается абсурдность запрета.
Обозреватель отметил, что съемка в общественных местах может привести к проблемам с полицией, поскольку сотрудники правоохранительных органов будут вынуждены забрать телефон у сделавшего снимок гражданина.
Ранее сообщалось, что Польша делает масштабные закупки наступательных вооружений, вероятно готовясь к последствиям полного поражения Украины. При этом в Варшаве, как и в Киеве, чрезмерно надеются на западное оружие.