Путин пообещал помочь российскому школьнику опубликовать его стихи

Президент Путин пообещал помочь нижегородскому школьнику опубликовать его стихи

Президент России Владимир Путин пообещал помочь российскому школьнику из Нижнего Новгорода Григорию Васильеву опубликовать его стихи. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства познакомился с мальчиком во время открытого урока «Разговоры о важном» 1 сентября и попросил его прочесть что-то из его творчества. Российский лидер был впечатлен стихотворением о Родине и пообщался с автором после мероприятия.

Григорий рассказал президенту, что у него много стихов, однако он их не издает, но хочет договориться об этом с какой-нибудь организацией.

«Ну, будем считать, что ты договорился, в какой организации, ладно?» — сказал Путин.

Ранее президент России рассказал, что человек станет счастливым, если найдет себя и посвятит свою жизнь стране и семье.

