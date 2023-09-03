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23:01, 3 сентября 2023Россия

Путин пообещал помочь российскому школьнику опубликовать его стихи

Президент Путин пообещал помочь нижегородскому школьнику опубликовать его стихи
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин пообещал помочь российскому школьнику из Нижнего Новгорода Григорию Васильеву опубликовать его стихи. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства познакомился с мальчиком во время открытого урока «Разговоры о важном» 1 сентября и попросил его прочесть что-то из его творчества. Российский лидер был впечатлен стихотворением о Родине и пообщался с автором после мероприятия.

Григорий рассказал президенту, что у него много стихов, однако он их не издает, но хочет договориться об этом с какой-нибудь организацией.

«Ну, будем считать, что ты договорился, в какой организации, ладно?» — сказал Путин.

Ранее президент России рассказал, что человек станет счастливым, если найдет себя и посвятит свою жизнь стране и семье.

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    Марина Совина
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