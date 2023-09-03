Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:36, 3 сентября 2023Силовые структуры

Стали известны детали расследования дела о крушении самолета Пригожина

РБК: СК и Росавиация продолжают расследование крушения самолета Пригожина
СюжетАвиакатастрофы в России

Фото: Михаил Царук / РИА Новости

Расследованию авиакатастрофы с самолетом, на борту которого находился бизнесмен Евгений Пригожин, продолжают Следственный комитет (СК) России и Росавиация. Детали стали известны РБК.

Расследование уголовного дела поручено следователю главного управления по расследованию особо важных дел СК Ивану Сибуле, который ранее занимался громкими делами о крушениях самолетов. Также отмечается, что обычно Межгосударственный авиационный комитет (МАК) занимается организацией процесса расследования авиапроисшествий на территории России, однако 30 августа комитет сообщил, что не подключится к расследованию катастрофы бизнес-джета. По данным РБК, представители МАКа не входят в комиссию Росавиации.

Как пояснил адвокат Игорь Трунов, СК в рамках расследования дела ищет виновных, Росавиация же — причину. «Однако для суда приоритетнее расследование СК, потому что расследование авиавластей не может фигурировать как доказательство. На него можно ссылаться в части каких-то нюансов», — добавил эксперт.

Материалы по теме:
Повар. Основатель ЧВК. Мятежник. Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе. Чем он запомнился?
Повар. Основатель ЧВК. Мятежник.Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе. Чем он запомнился?
24 августа 2023
Командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Кто он такой и как связан с Евгением Пригожиным
Командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин.Кто он такой и как связан с Евгением Пригожиным
30 августа 2023

Объясняя причины, по которым комиссию по расследованию сформировала именно Росавиация, адвокат указал на особенности пассажиров самолета. По его словам, у людей на борту всегда было оружие, в аэропорту их не проверяли. При этом по первым смывам после катастрофы становится ясно, шла ли речь о взрывчатке. Трунов пояснил, что вывод о причинах крушения мог быть ясен сразу, поэтому МАК не привлекли.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что выводов по расследованию авиакатастрофы с самолетом, на борту которого находился Пригожин, пока нет. Однако он указал, что в качестве одной из версий рассматривается «преднамеренное злодеяние».

Выполнявшее рейс из Москвы в Санкт-Петербург воздушное судно Embraer-135 потерпело крушение вечером 23 августа. На борту бизнес-джета находились 10 человек, спасти никого не удалось.

Что думаешь? Оцени!
    Алина Гончарова
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ предрекли тяжелые последствия из-за желания Киева отбить Крым

    В Киргизии оппозиционного депутата заподозрили в госизмене

    Названы способные улучшить иммунитет осенью продукты

    Плющенко заплатил российскому фигуристу 10 тысяч долларов

    В Италии высказались о поставках оружия Украине

    Назван срок восстановления ВСУ после контрнаступления

    Врач рассказал о последствиях резкого отказа от водки для организма

    Роскомнадзору захотели разрешить закрывать умеющие обходить блокировки сайты

    Доктор Мясников ответил на популярные вопросы о подагре

    Звезда «Место встречи изменить нельзя» высказался о других картинах Говорухина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости