Россиянам обозначили сроки укрепления рубля

Экономист Григорьев: валютные ограничения стабилизируют финансовый рынок РФ

Валютные ограничения способны стабилизировать российский финансовый рынок, считает кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. В разговоре с «Лентой.ру» он обозначил сроки укрепления рубля.

По словам экономиста, стабилизировать курс и избежать стремительного падения российской валюты можно достаточно быстро.

«Я напомню, что в марте прошлого года, когда началось обвальное падение рубля, Центробанк благодаря введенным валютным ограничениям быстро стабилизировал ситуацию. Рубль тогда серьезно укрепился. Заняло это где-то в пределах полутора месяцев», — напомнил он.

Григорьев убежден, что без валютных ограничений российская экономика в ближайшее время не сможет существовать в полной мере. «У нас есть определенные проблемы в экономике, есть проблемы, вызванные санкциями. В этой ситуации рассчитывать на то, что будет обычное рыночное ценообразование рубля и все будет хорошо, невозможно», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

Я думаю, что стабилизация [рубля при валютных ограничениях] займет от одного до трех месяцев. Если предполагаются какие-то другие меры, то это может занять до года Владимир Григорьев финансовый эксперт

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что министерство выступает за более жесткий валютный контроль. Однако дискуссия с Центробанком по этому поводу продолжается.

В свою очередь, глава ЦБ Эльвира Набиуллина подчеркнула, что валютные ограничения не должны создавать сложности для экономических агентов. Излишний контроль, по ее мнению, может существенно усложнить процесс параллельного импорта.