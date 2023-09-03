Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
08:00, 3 сентября 2023Экономика

Россиянам обозначили сроки укрепления рубля

Экономист Григорьев: валютные ограничения стабилизируют финансовый рынок РФ

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Валютные ограничения способны стабилизировать российский финансовый рынок, считает кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. В разговоре с «Лентой.ру» он обозначил сроки укрепления рубля.

По словам экономиста, стабилизировать курс и избежать стремительного падения российской валюты можно достаточно быстро.

«Я напомню, что в марте прошлого года, когда началось обвальное падение рубля, Центробанк благодаря введенным валютным ограничениям быстро стабилизировал ситуацию. Рубль тогда серьезно укрепился. Заняло это где-то в пределах полутора месяцев», — напомнил он.

Григорьев убежден, что без валютных ограничений российская экономика в ближайшее время не сможет существовать в полной мере. «У нас есть определенные проблемы в экономике, есть проблемы, вызванные санкциями. В этой ситуации рассчитывать на то, что будет обычное рыночное ценообразование рубля и все будет хорошо, невозможно», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

Я думаю, что стабилизация [рубля при валютных ограничениях] займет от одного до трех месяцев. Если предполагаются какие-то другие меры, то это может занять до года

Владимир Григорьевфинансовый эксперт

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что министерство выступает за более жесткий валютный контроль. Однако дискуссия с Центробанком по этому поводу продолжается.

В свою очередь, глава ЦБ Эльвира Набиуллина подчеркнула, что валютные ограничения не должны создавать сложности для экономических агентов. Излишний контроль, по ее мнению, может существенно усложнить процесс параллельного импорта.

Что думаешь? Оцени!
    Алена Шевченко
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев призвал Японию признать итоги Второй мировой войны

    В Италии раскрыли главную цель ударов беспилотниками ВСУ по России

    Россиянам обозначили сроки укрепления рубля

    Раскрыты потери экономики Калифорнии из-за забастовки сценаристов в Голливуде

    Медведев напомнил об открывшемся в 1945 году истинном лице США

    Эксперт озвучил причины перебоев с топливом в ряде регионов России

    Риелтор перечислила важные условия для одобрения ипотеки

    На Тайване охранник проработал 42 дня без выходных и умер

    Инструктор по йоге посоветовала комплекс упражнений для подтянутого тела

    Жена актера Янина заявила в полицию на мошенников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости