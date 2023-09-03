Во Франции захотели запретить одноразовые электронные сигареты

Премьер Борн: во Франции хотят ввести запрет на одноразовые электронные сигареты

В скором времени во Франции будут введены запреты на одноразовые электронные сигареты. О таком обещании высказалась премьер-министр страны Элизабет Борн в эфире телеканала RTL.

По ее словам, сейчас власти собираются представить план по борьбе с зависимостью от табака, от которой ежегодно в стране страдают больше 75 тысяч человек. В рамках нового проекта должен быть введен и запрет на одноразовые электронные сигареты, более известные как puff. Борн указала, что подобные устройства опасны, так как приводят к привыканию и формированию вредных привычек.

Помимо этого, электронные сигареты часто заправляются жидкостью, содержащей от 0 до 20 мг/мл никотина. При этом иногда говорится, что в таких устройствах нет никотина, утверждает Борн. Таких гаджетов хватает на несколько сотен затяжек. Уже со временем молодые люди, привыкая к электронным сигаретам, переходят к потреблению табака. «Но это необходимо остановить», — призвала глава правительства Франции.

Тем временем стало известно, что в России по итогам первой половины 2023 года объемы производства сигарет и папирос выросли на 10,3 процента в сравнении с данными за аналогичный период 2022-го. Кроме того, как отмечается, с 1 сентября в стране установят минимальные цены на вейпы и жидкости для таких устройств.