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23:24, 3 сентября 2023Россия

Собянин заявил об использовании научного потенциала Москвы для помощи ПВО

Собянин: весь научно-технический потенциал Москвы используется для помощи ПВО
Сергей Собянин

Сергей Собянин. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что весь научно-технический потенциал столицы используется для того, чтобы помочь противовоздушной обороне (ПВО) и Министерству обороны защитить город и его жителей. Его слова приводит РИА Новости.

«Все, что Министерство обороны просит сделать Москву, мы делаем беспрекословно в самые сжатые сроки», — подчеркнул городской глава.

Собянин также указал на подвиг тех, кто уезжает в Донбасс восстанавливать города. Он отметил, что эти люди рискуют жизнью в командировках, оторванные от семьи, однако не бросают свою работу и завершают строительный сезон.

По словам мэра, оценивать итоги восстановления городов пока преждевременно, поскольку это очень длительный и сложный процесс, однако он идет и будет продолжаться и в следующем году, и через год, и через два.

Ранее Собянин сообщил, что Москва совместно с Минобороны за считаные недели создает новые системы противовоздушной обороны (ПВО) для защиты российской столицы от беспилотников и терактов.

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    Марина Совина
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