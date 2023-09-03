Собянин заявил об использовании научного потенциала Москвы для помощи ПВО

Собянин: весь научно-технический потенциал Москвы используется для помощи ПВО

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что весь научно-технический потенциал столицы используется для того, чтобы помочь противовоздушной обороне (ПВО) и Министерству обороны защитить город и его жителей. Его слова приводит РИА Новости.

«Все, что Министерство обороны просит сделать Москву, мы делаем беспрекословно в самые сжатые сроки», — подчеркнул городской глава.

Собянин также указал на подвиг тех, кто уезжает в Донбасс восстанавливать города. Он отметил, что эти люди рискуют жизнью в командировках, оторванные от семьи, однако не бросают свою работу и завершают строительный сезон.

По словам мэра, оценивать итоги восстановления городов пока преждевременно, поскольку это очень длительный и сложный процесс, однако он идет и будет продолжаться и в следующем году, и через год, и через два.

Ранее Собянин сообщил, что Москва совместно с Минобороны за считаные недели создает новые системы противовоздушной обороны (ПВО) для защиты российской столицы от беспилотников и терактов.

