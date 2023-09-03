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16:49, 3 сентября 2023Мир

В Швеции опять публично сожгли Коран

Выходец из Ирака Момика опять публично сжег Коран в Швеции

Фото: Unsplash

Выходец из Ирака Салван Момика опять публично сжег Коран в Швеции на улице Вернхемсторгет в Мальме. Об этом сообщает телеканал SVT.

По его данным, сожжению попытался помешать неизвестный, которого задержала полиция. На акции присутствовали около 200 человек. Отмечается, что атмосфера на мероприятии «была напряженной».

Ранее организатор акций с сожжением Корана в Швеции мигрант Салван Момика направил властям страны 12 новых заявок на проведение подобных мероприятий в разных местах Стокгольма, Мальме и Эребру в течение следующих трех недель.

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    Виктория Кондратьева
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