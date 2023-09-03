В Швеции опять публично сожгли Коран

Выходец из Ирака Момика опять публично сжег Коран в Швеции

Выходец из Ирака Салван Момика опять публично сжег Коран в Швеции на улице Вернхемсторгет в Мальме. Об этом сообщает телеканал SVT.

По его данным, сожжению попытался помешать неизвестный, которого задержала полиция. На акции присутствовали около 200 человек. Отмечается, что атмосфера на мероприятии «была напряженной».

Ранее организатор акций с сожжением Корана в Швеции мигрант Салван Момика направил властям страны 12 новых заявок на проведение подобных мероприятий в разных местах Стокгольма, Мальме и Эребру в течение следующих трех недель.