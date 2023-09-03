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12:18, 3 сентября 2023Забота о себе

Врач предупредил о предвещающем мгновенную смерть симптоме

Онкоуролог Марк Гадзиян: тревожное ощущение в груди является симптомом тромбоза

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Тревожное ощущение в груди может являться симптомом тромбоза, который в некоторых случаях приводит к мгновенной смерти. О требующем внимания состоянии предупредил хирург, онкоуролог Марк Гадзиян в своем Telegram-канале, пишет «Газета.Ru».

Врач напомнил, недавно мир пережил эпидемию коронавируса, одним из побочных эффектов которого является появление тромбов, поэтому вовремя сданный анализ крови на наличие тромбов может спасти человеку жизнь. Кроме того, он назвал еще три симптома, которые могут указывать на развитие опасных для жизни осложнений COVID-19.

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Так, по его словам, к симптомам, которые предвещают такие заболевания как рак, аневризма аорты, различные опасные недуги со стороны сердца и легких относятся регулярные проблемы со стулом, утренний кашель и головные боли. Гадзиян рекомендовал не игнорировать подобные симптомы.

Ранее онкохирург Антон Иванов предупредил о распространенных скрытых симптомах рака. По его словам, чаще всего пациенты жалуются на беспричинную потерю веса.

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    Екатерина Улитина
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