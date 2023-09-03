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04:38, 3 сентября 2023Мир

В Норвегии назвали планы по вступлению Украины в НАТО надуманными

Норвежский исследователь назвал планы по вступлению Украины в НАТО надуманными
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Исследователь Школы ВВС Норвегии Ларс Педер Хага заявил, что план по вступлению Украины в НАТО взамен на российские территории не имеет никаких оснований на реализацию. Его слова приводит NRK.

По его мнению, этот вариант в обозримом будущем кажется надуманным. «В то же время не исключено, что конфликт закончится соглашением о прекращении огня, по которому занятые территории останутся за Россией. Отвоевать их обратно будет очень непросто», — подчеркнул он.

Эксперт считает, что план по сдаче территорий в обмен на членство в НАТО практически невозможен, поскольку требует соглашения не только России и Украины, но и 30 членов Североатлантического альянса.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский согласился обменять Белгород на членство Украины в Североатлантическом альянсе. Таким образом он ответил на заявление директора личного аппарата генсека НАТО Йенса Столтенберга о варианте окончания войны через предоставление Киеву членства в альянсе в ответ на согласие уступить России утраченные территории.

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    Марина Совина
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