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16:27, 3 сентября 2023Силовые структуры

Россиянин устроил взрыв в доме

Мужчина устроил взрыв в ярославской деревне Никульское, трое ранены

Фото: Evgenii Panov / Shutterstock / Fotodom

Три человека получили травмы в результате детонации неустановленного взрывного устройства, которое сработало в одном из частных домов деревни Никульское Ярославской области. Об этом сообщают СУ СК России и УМВД по региону в Telegram-каналах.

По данным силовиков, сообщение о взрыве поступило вечером 2 сентября. Позже было установлено, что взрыв устроил 47-летний мужчина из-за возникшего бытового конфликта. Он привел в действие неустановленное взрывное устройство с поражающими свойствами. «В результате происшествия пострадали двое мужчин и женщина. Все пострадавшие госпитализированы в лечебное учреждение», — информирует полиция.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 пункта «е» части 2 статьи 105 УК РФ. Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему предъявят обвинения.

Ранее сообщалось о задержании жителя Хакасии, который хранил арсенал оружия в диване. По версии следствия, россиянин незаконно приобрел и хранил самодельное огнестрельное оружие и 12 патронов к нему.

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    Екатерина Улитина
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