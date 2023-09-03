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04:17, 3 сентября 2023Мир

Экс-глава Минобороны Британии пытался сорвать поставки вертолетов из США

Экс-глава Минобороны Британии Уоллес пытался сорвать поставки вертолетов из США

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Экс-глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес, который подал в отставку 31 августа, перед уходом с поста попытался отменить заказ на поставки вертолетов США Chinook для ВС королевства. Об этом пишет газета The Sunday Times.

Как отмечают журналисты, своими действиями Бен Уоллес спровоцировал дипломатический скандал между двумя странами. По данным издания, 10 августа он направил своему американскому коллеге Ллойду Остину письмо. В нем говорилось, что Лондон хочет пересмотреть договоренность о приобретении 14 тяжелых военно-транспортных вертолетов. При этом на тот момент вопрос все еще обсуждался британским правительством, окончательного решения никем не принималось.

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    Марина Совина
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