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16:05, 4 сентября 2023Путешествия

В Абхазии захотели открыть международный аэропорт

Минэк России начал принимать заявки на реконструкцию аэропорта в Абхазии

Фото: Josue Isai Ramos Figueroa / Unsplash

В Абхазии захотели открыть международный аэропорт. Минэкономразвития России сообщило, что начало поиск инвесторов для реконструкции неработающей воздушной гавани в Сухуме.

В ведомстве уточнили, что будут принимать заявки от юридических лиц, которые хотят вложиться в восстановление аэропорта, до 15 сентября 2023 года. Российский Минэк будет рассматривать документы с коллегами из Абхазии на совместной комиссии.

Соглашение о реализации проекта с выбранным кандидатом подпишут до 1 ноября. Инвестор должен будет отремонтировать аэропорт и до конца 2024 года принять первый технический рейс, а до марта 2025-го — полностью запустить гавань и наземную инфраструктуру.

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Ожидается, что реконструкция аэропорта пройдет в два этапа, первый потребует инвестиций в размере 6,5 миллиарда рублей. После запуска объекта пассажиропоток должен будет составить около 1,2 миллиона человек в год.

Единственный в Абхазии аэропорт Сухума был построен в 1960-е годы и не работал с 1993 года из-за абхазско-грузинского конфликта. Пока самым удобным способом добраться до республики для российских туристов остается автомобильный трансфер.

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    Мария Борисова
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