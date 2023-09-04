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07:07, 4 сентября 2023Бывший СССР

Оператор БПЛА рассказал об использовании близости к позициям ВСУ

Российский мотострелок: работа оператора БПЛА рядом с ВСУ имеет ряд преимуществ

Фото: РИА Новости

Работа оператора беспилотного летательного аппарата (БПЛА) рядом с противником имеет ряд преимуществ. Об этом заявил мотострелок 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, которая действует в составе Южной группировки войск, пишет РИА Новости.

По словам военного, оператор беспилотника может использовать близость к позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). В этом случае он слышит выстрелы артиллериии. «Могу своевременно, быстрее, получается, обнаружить ее, "выходы" АГС, "выходы" ПТУР и движение техники. Если подъезжает, я сразу слышу, и это ускоряет процесс обнаружения противника и нанесение по нему удара», — указал он. Военный добавил, что российская артиллерия работает быстро и прицельно.

Ранее стало известно, что в Черном море самолетами морской авиации были уничтожены четыре военных катера с десантными группами ВСУ.

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    Марина Совина
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