ВСУ обстреляли село в приграничном российском регионе

Брянский губернатор Богомаз сообщил об обстреле села Зерново со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Зерново Суземского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в Telegram.

Он пояснил, что в результате атаки оказался частично поврежден один жилой дом. Также в селе было нарушено энергоснабжение.

«Оперативные и экстренные службы работают на месте», — подчеркнул брянский губернатор.

До этого Богомаз рассказал о нарушенном электроснабжении в брянском селе Подывотье после украинского обстрела.

Он подчеркнул, что в результате атаки никто из мирных жителей не пострадал.

1 сентября украинская сторона дважды за утро обстреляла Брянскую область. Тогда атакам подверглись поселки Климово и Курковичи. В обоих случаях обошлось без раненых, однако при попадании снарядов по второму поселку были выявлены повреждения в жилом секторе.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.