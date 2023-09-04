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16:02, 4 сентября 2023Россия

ВСУ обстреляли село в приграничном российском регионе

Брянский губернатор Богомаз сообщил об обстреле села Зерново со стороны ВСУ

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Зерново Суземского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в Telegram.

Он пояснил, что в результате атаки оказался частично поврежден один жилой дом. Также в селе было нарушено энергоснабжение.

«Оперативные и экстренные службы работают на месте», — подчеркнул брянский губернатор.

До этого Богомаз рассказал о нарушенном электроснабжении в брянском селе Подывотье после украинского обстрела.

Он подчеркнул, что в результате атаки никто из мирных жителей не пострадал.

1 сентября украинская сторона дважды за утро обстреляла Брянскую область. Тогда атакам подверглись поселки Климово и Курковичи. В обоих случаях обошлось без раненых, однако при попадании снарядов по второму поселку были выявлены повреждения в жилом секторе.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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    Анна Щербакова
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