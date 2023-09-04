ВСУ обстреляли село в приграничном российском регионе
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Зерново Суземского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в Telegram.
Он пояснил, что в результате атаки оказался частично поврежден один жилой дом. Также в селе было нарушено энергоснабжение.
«Оперативные и экстренные службы работают на месте», — подчеркнул брянский губернатор.
До этого Богомаз рассказал о нарушенном электроснабжении в брянском селе Подывотье после украинского обстрела.
Он подчеркнул, что в результате атаки никто из мирных жителей не пострадал.
1 сентября украинская сторона дважды за утро обстреляла Брянскую область. Тогда атакам подверглись поселки Климово и Курковичи. В обоих случаях обошлось без раненых, однако при попадании снарядов по второму поселку были выявлены повреждения в жилом секторе.
В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.