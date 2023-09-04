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00:20, 4 сентября 2023Россия

В Подмосковье загорелся склад лакокрасочных изделий

В Видном произошло возгорание на складе лакокрасочных изделий

Фото: Pixabay

В подмосковном городе Видное произошло возгорание на складе лакокрасочных изделий. Об этом сообщает прокуратура Московской области в своем Telegram-канале.

«Около 23.30 часов в складских помещениях по хранению лакокрасочных изделий произошло возгорание», — сказано в сообщении.

По предварительным данным, площадь пожара составляет 1,2 тысячи квадратных метров. Данных о пострадавших нет. Экстренные службы приступили к тушению пожара.

Ранее стало известно, что из горящего дома в подмосковном Красногорске эвакуировали 30 человек, среди них пятеро детей. В МЧС рассказали, что площадь возгорания составила тысячу квадратных метров. Представители МЧС пояснили, что огонь вспыхнул на балконе последнего этажа в жилого дома. Затем пламя перекинулось на кровлю.

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    Марина Совина
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