В Подмосковье загорелся склад лакокрасочных изделий

В Видном произошло возгорание на складе лакокрасочных изделий

В подмосковном городе Видное произошло возгорание на складе лакокрасочных изделий. Об этом сообщает прокуратура Московской области в своем Telegram-канале.

«Около 23.30 часов в складских помещениях по хранению лакокрасочных изделий произошло возгорание», — сказано в сообщении.

По предварительным данным, площадь пожара составляет 1,2 тысячи квадратных метров. Данных о пострадавших нет. Экстренные службы приступили к тушению пожара.

Ранее стало известно, что из горящего дома в подмосковном Красногорске эвакуировали 30 человек, среди них пятеро детей. В МЧС рассказали, что площадь возгорания составила тысячу квадратных метров. Представители МЧС пояснили, что огонь вспыхнул на балконе последнего этажа в жилого дома. Затем пламя перекинулось на кровлю.