69-я параллель
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17:08, 4 сентября 202369-я параллель

Наводчику давшего бой восьми бронемашинам танка «Алеша» подарили табун лошадей

В Якутии наводчику танка «Алеша» подарили табун лошадей

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

В Якутии наводчику давшего бой восьми бронемашинам танка «Алеша», Герою России Алексею Неустроеву подарили табун лошадей, автомобиль и земельный участок. Об этом сообщает РИА Новости.

«Главы наслегов Усть-Алданского района решили подарить ему табун лошадей. Если быть точнее, десять жеребят и одного жеребца», — рассказал глава села Танда Савва Егоров.

Он уточнил, что лошадей передадут в ноябре. Пока Неустроев находится в зоне специальной военной операции, за животными будут присматривать его братья.

Кроме того, земляки подарили мужчине земельный участок в Якутске, а глава Усть-Алданского района вручил ему ключи от автомобиля «УАЗ».

24 августа президент России Владимир Путин провел встречу с экипажем танка «Алеша», уничтожившим колонну украинской военной техники. Перед этим он наградил командира танка, наводчика и механика-водителя звездами Героев России. В результате действий российского экипажа были уничтожены два танка Т-72Б, бронетранспортер «М113» и пять бронетранспортеров «MaxxPro». После этого экипаж танка еще 40 минут прикрывал мотострелковые подразделения, а также эвакуировал поврежденный российский танк.

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    Варвара Родикова
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