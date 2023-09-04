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17:34, 4 сентября 2023Россия

Последствия обрушившегося на российский город мощного града показали на видео

Последствия обрушившегося на Новосибирск града размером с яйцо показали на видео
СюжетЛивень в Сочи

Последствия обрушившегося на Новосибирск мощного града показали на видео. Кадры с места, снятые местными жителями, публикует Telegram-канал издания Baza.

Град повредил автомобили и засорил ливневую канализацию так, что в некоторых районах города началось небольшое наводнение. На записи видно, что часть дорог российского города залило водой, а размеры выпавших градин достигали куриного яйца.

В июле ливень с крупным градом прошел в Лазаревском районе Сочи. Некоторые градины оказались размером с куриное яйцо. Осадки повредили кровлю частных домов и крыши автомобилей в микрорайоне Аше.

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    Евгения Куликова
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