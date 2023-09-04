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00:06, 5 сентября 2023Экономика

Путин поручил расширить программу промышленной ипотеки

Путин поручил камбину до 15 ноября расширить программу промышленной ипотеки
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил правительству расширить программу промышленной ипотеки, предусмотрев увеличение размера кредита до 1,5 миллиарда рублей. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Уточняется, что доклад кабмину необходимо подготовить до 15 ноября. Ответственным назначили премьер-министра Михаила Мишустина.

Ранее в России предложили ввести новую программу льготной ипотеки для молодых семей, у которых еще не родились дети. Отмечается, что благодаря программе под названием «Молодая семья» супруги возрастом до 27 лет получат от государства субсидию на первоначальный взнос по ипотеке.

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    Юлия Мискевич
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