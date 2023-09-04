Путин поручил расширить программу промышленной ипотеки

Путин поручил камбину до 15 ноября расширить программу промышленной ипотеки

Президент России Владимир Путин поручил правительству расширить программу промышленной ипотеки, предусмотрев увеличение размера кредита до 1,5 миллиарда рублей. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Уточняется, что доклад кабмину необходимо подготовить до 15 ноября. Ответственным назначили премьер-министра Михаила Мишустина.

Ранее в России предложили ввести новую программу льготной ипотеки для молодых семей, у которых еще не родились дети. Отмечается, что благодаря программе под названием «Молодая семья» супруги возрастом до 27 лет получат от государства субсидию на первоначальный взнос по ипотеке.