В Курске россиянину дали 20 лет за сбыт наркотиков и госизмену

В Курской области россиянин получил срок за госизмену и подготовку диверсии

В Курской области 44-летнего россиянина приговорили к 20 годам колонии за сбыт наркотиков, госизмену и приготовление к диверсии. Об этом в понедельник, 4 сентября, сообщает ТАСС.

По данным агентства, речь идет об уроженце Железногорска Сергее Коршакове, дело рассматривалось в закрытом режиме. Отмечается, что тем же приговором к 10 годам колонии осужден 36-летний житель Железногорска Сергей Полянский, его признали виновным в незаконном обороте наркотиков.

25 августа сообщалось, что 56-летнего жителя Калининградской области, пытавшегося сбежать на Украину, задержали на границе в Белгородской области и обвинили в госизмене.