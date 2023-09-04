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07:35, 4 сентября 2023Ценности

52-летняя ведущая объяснила желание делиться откровенными фото

Фото: @noholdenback

Британская актриса и ведущая Аманда Холден объяснила желание делиться с фанатами снимками в откровенных образах. Интервью публикует Telegraph.

52-летняя знаменитость нарвалась на критику со стороны популярного блогера Эндрю Тейта, который призвал ее перестать публиковать фото в купальниках и нижнем белье. «Ты жена и мать, которая давно перестала быть подростком. Нет необходимости размещать такие посты», — написал инфлюэнсер в комментариях.

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Телезвезда, в свою очередь, в разговоре с журналистами Telegraph заявила, что в ответ на высказывания Тейта хотела опубликовать еще более откровенный кадр, однако в конечном счете решила не реагировать на его нападки. «Зачем вообще давать ему мой кислород? Он точно не остановится», — пояснила она, добавив, что не планирует одеваться скромнее вопреки возрасту.

В июле Аманда Холден снялась в бикини под душем. На размещенном снимке 52-летняя звезда предстала на фоне камней и деревьев в черном купальнике.

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    Карина Черных
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