Московские предприятия нарастили выпуск продукции машиностроения

Собянин сообщил о росте выпуска продукции машиностроения в Москве

Московские предприятия увеличили выпуск продукции машиностроения. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

«Предприятия активно развиваются и наращивают выпуск продукции», — рассказал глава города.

Он уточнил, что в первой половине 2023 года производство гидравлических и пневматических двигателей, турбин, компрессоров и других машин общего назначения увеличилось на 35,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выпуск станков, литейного, кузнечно-прессового и другого оборудования для обработки твердых материалов вырос на 91,8 процента.

В Москве сосредоточено свыше 260 предприятий машиностроения, на которых трудятся более 11,7 тысячи человек. Столичные предприятия поставляют продукцию не только на российский рынок, но и в страны ближнего зарубежья, Юго-Восточной Азии и Северной Африки.

Собянин отметил, что в 2022 году компания «Лопастные гидравлические машины», выпускающая системы и насосы для судостроительной, нефтегазоперерабатывающей, атомной и ракетно-космической отраслей промышленности, получила грант на возмещение части затрат на покупку станочного оборудования. Это позволило увеличить объем отгрузок продукции на 8 процентов в 2023 году.

Другой российский производитель — «ЛГ автоматика» — разрабатывает и производит регулирующие и отсечные клапаны, навесное оборудование и пневматические приводы. За первые семь месяцев этого года предприятие изготовило около трех тысяч единиц продукции для организаций, занятых в сферах тяжелой промышленности — это на 25 процентов больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Ранее Собянин сообщил, что в столице вырос объем промышленного производства. Хорошую динамику показали производители лекарств, продовольственных товаров и текстильных изделий.