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07:01, 4 сентября 2023Забота о себе

Сексотерапевт назвала способ перестать переживать из-за оргазма

Сексотерапевт Кэтрин Худ: мысли во время секса мешают получить оргазм

Фото: Cassidy Dickens / Unsplash

Чтобы перестать переживать о достижении оргазма, нужно повысить самооценку, считает сексотерапевт Кэтрин Худ. Способ научиться наслаждаться сексуальной жизнью она назвала Daily Mail.

Худ утверждает, что излишние переживания и мысли во время секса мешают женщинам получить наслаждение от интимной близости. «Перед оргазмом женщины испытывают плато возбуждения, которое длится дольше, чем у мужчин. Если в этот момент получается просто расслабиться и получать удовольствие, то кульминация будет прекрасной. Но как только в голове появляются вопросы, сомнения, беспокойство и другие негативные мысли, оргазм отступает», — говорит Худ.

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Излишнее беспокойство, по мнению Худ, не только мешает получить оргазм, но и провоцирует чувство вины и стресс из-за ощущения, что с телом что-то не так. В итоге женщины начинают испытывать сильную тревогу, разочарование и боятся близости с партнером. Чтобы разорвать этот цикл и перестать беспокоиться, Худ рекомендовала отключаться от лишних переживаний во время секса. Она предложила сначала попробовать самостоятельно достичь оргазма, чтобы научить блокировать волнение и поток мыслей.

Кроме того, Худ посоветовала работать с самооценкой. Она указала, что невозможно получать удовольствие от близости без ощущения собственной привлекательности и ценности. Специалистка подчеркнула, что не нужно стремиться к стандартам сексуальности, которые навязывают голливудские фильмы, порнография или поп-культура.

Ранее секс-коуч центра семейного и сексуального образования Secrets Алена Правда назвала способ вернуть внезапно пропавший интерес к сексу в длительных отношениях. Она полагает, что возродить страсть поможет правило «отвергаешь — предлагай».

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    Екатерина Улитина
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