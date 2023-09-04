В Госдуме заявили об отстаивании Россией своих интересов на переговорах в Сочи

Слуцкий: переговоры в Сочи подтвердили, что РФ не отступит от своих интересов

Переговоры президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи подтвердили, что РФ занимает твердую позицию и не отступит в вопросе отстаивания своих национальных интересов. Таким мнением поделился глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

Россия занимает твердую позицию и ни на йоту не отступит в отстаивании своих национальных интересов, что со всей очевидностью было подтверждено сегодня в Сочи, — указал Слуцкий, дабавив, что это и стало важнейшим итогом переговоров Путина и Эрдогана.