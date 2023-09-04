Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:45, 4 сентября 2023Россия

В Госдуме заявили об отстаивании Россией своих интересов на переговорах в Сочи

Слуцкий: переговоры в Сочи подтвердили, что РФ не отступит от своих интересов

Переговоры президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи подтвердили, что РФ занимает твердую позицию и не отступит в вопросе отстаивания своих национальных интересов. Таким мнением поделился глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

Россия занимает твердую позицию и ни на йоту не отступит в отстаивании своих национальных интересов, что со всей очевидностью было подтверждено сегодня в Сочи, — указал Слуцкий, дабавив, что это и стало важнейшим итогом переговоров Путина и Эрдогана.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Подвигина
    Обсудить
    Последние новости

    Брянский губернатор сообщил о попытке проникновения украинских диверсантов

    Путин рассказал о работе ТЭК России в условиях санкций

    Пожар произошел у Ленинградского вокзала в Москве

    Шойгу заявил об ожидании здравого смысла от нового главы Минобороны Украины

    В Госдуме заявили об отстаивании Россией своих интересов на переговорах в Сочи

    Байден прокомментировал замечания относительно его возраста

    Хакеры узнали о планах стран Прибалтики отправить приехавших украинцев на фронт

    Путин допустил ускорение строительства «Силы Сибири-2»

    Психолог перечислил минусы раздельного сна супругов

    Стало известно о предстоящем визите Ким Чен Ына в Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости