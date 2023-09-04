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12:14, 4 сентября 2023Россия

Фальков подписал приказ об отстранении директора Института США и Канады РАН

Фальков подписал приказ об отстранении директора Института США и Канады РАН

Фото: Валерий Шарифулин / POOL / РИА Новости

Приказ об отстранении от должности директора Института США и Канады Российской академии наук (РАН) Валерия Гарбузова в понедельник, 4 сентября, подписал глава Минобрнауки Валерий Фальков. Об этом со ссылкой на институт сообщает ТАСС.

«После публикации статьи Гарбузова Валерия Николаевича в "Независимой газете" 29 августа 2023 года вышел приказ министра науки и высшего образования РФ Фалькова В.Н. о расторжении трудового договора с Валерием Николаевичем в связи с принятием уполномоченным собственником имущества организации лицом такого решения в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации», — сообщили в Институте РАН.

Пост Гарбузова займет Сергей Кислицын — он ранее занимал пост руководителя Центра изучения стратегического планирования Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова РАН.

Об отстранении Гарбузова с поста директора этого института стало известно 2 сентября. По словам Гарбузова, причина отстранения в указе названа не была.

Гарбузов специализируется на внутренней и внешней политике США, является автором более 70 научных работ. В Институте США и Канады РАН он начал работать в 2000 году. В феврале 2016-го Гарбузов был избран его директором.

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    Анастасия Шейкина
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