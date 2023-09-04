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09:00, 5 сентября 2023Экономика

Россияне охладели к работе по специальности

«Работа.ру»: почти каждый второй россиянин не работает по специальности

Фото: Scott Graham / Unsplash

Почти каждый второй (45 процентов) россиянин в настоящее время не работает по специальности, еще 15 процентов респондентов заявили, что их нынешнее место труда косвенно связано с профессиональным образованием. О заметном охлаждении интереса граждан к подобному типу занятости свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками сервиса по поиску работы и сотрудников «Работа.ру». Итоги исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Опрос проводился в августе 2023 года среди 3300 россиян в возрасте старше 18 лет и охватил все регионы страны. По его итогам выяснилось, что реже всего документ о профильном образовании встречается у сотрудников в сфере управления персоналом (27 процентов), в маркетинге (27 процентов), транспортной отрасли (27 процентов) и торговле (20 процентов).

Основными причинами, по которым россияне вынуждены отказываться от работы по профилю, стали низкий уровень оплаты труда, о чем заявили 32 процента опрошенных, а также отсутствие подходящих вакансий (27 процентов) и интереса к полученной специальности (22 процента). Еще 12 процентов опрошенных признались, что устали от выбранной профессии, а 8 процентов граждан заявили о ее непрестижности.

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В целом работают по специальности в настоящее время только 40 процентов россиян. При этом предпочитают подобный тип труда в большей степени женщины, чем мужчины — 58 процентов против 42 процентов соответственно. Чаще всего работу по образованию предпочитают работники медицинской сферы. В этой отрасли у 84 процента занятых есть профильный диплом. На втором месте оказались юристы (72 процента), а тройку замкнули бухгалтеры (70 процентов).

Ранее аналитики «Авито Работы» назвали самые высокооплачиваемые вакансии на российском рынке. По итогам августа наиболее выгодные предложения были связаны с должностями seo-специалистов — в этом сегменте средняя предлагаемая зарплата составила 132,5 тысячи рублей в месяц. В тройку лидеров также вошли профессии сталевара и дальнобойщика с доходами 120 тысяч и 119,4 тысячи рублей соответственно. В топ-5 оказались коммерческие агенты и промышленные альпинисты с окладами в 117,8 тысячи и 116,8 тысячи рублей.

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    Анатолий Акулов
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