Пушилин заявил о невозможности начать восстановление Артемовска в этом году

Пушилин: говорить о восстановлении Артемовска пока рано из-за обстрелов ВСУ

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что говорить восстановлении Артемовска (украинское название города — Бахмут) можно будет только в следующем году. По его словам, в настоящий момент обстрелы города артиллерией Вооруженных сил Украины (ВСУ) не позволяют начать работы даже по разминированию. Слова Пушилина приводит РИА Новости.

Как отметил врио главы ДНР, в Артемовске противник делает все, исходя из своей «концепции символизма». «Сначала они расписывали, какая это несокрушимая крепость, и потеряли его, а теперь они будут хаотично его обстреливать, не позволяя там работу гражданским службам даже по разминированию», — пояснил Пушилин.

По этим причинам восстановление города отложено на следующий год. Также Пушилин подчеркнул, что очень многое в этом процессе зависит от предварительной проработки, которая пока не началась.